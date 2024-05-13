Rekabet Kurumu, Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma başlattı

Ekonomi

Rekabet Kurumu, Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos, Çerezza gibi cips markaları ve Rocco marka şekerleri bilinen Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ hakkında rekabet soruşturması açıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı." - İSTANBUL