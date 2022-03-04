Rekabet Kurumu "teknoloji teşebbüslerini" de bildirim kapsamına aldı - Son Dakika

Rekabet Kurumu, dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı ile sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren "teknoloji teşebbüsleri"ne ilişkin bildirim yükümlülüğü getirdi.

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurumdan edinilen bilgiye göre, tebliğle, birleşme ve devralma işlemleri bakımından bildirime esas alınan ciro eşikleri yükseltildi.

Buna göre, işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının 750 milyon lirayı ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon lirayı veya devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon lirayı ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar lirayı aşması halinde, söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulundan izin alınması zorunlu olacak.

Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya Ar-Ge faaliyeti olan ya da Türkiye'deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde, 250 milyon liralık eşikler aranmayacak.

Son dönemde dijital pazarlarda önemli pazar gücüne sahip teşebbüsler tarafından gerçekleştirilen işlemler ile yeni kurulan veya gelişmekte olan girişimlerin (start-up) devralınması şeklindeki işlemlerin bildirim yükümlülüğüne ve dolayısıyla rekabet otoritelerinin incelemesine tabi tutulması önem taşıyor. Bu kapsamda, "teknoloji teşebbüsleri" kavramı da tebliğe eklenirken bu teşebbüsler, "dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsler veya bunlara ilişkin varlıklar" olarak tanımlandı.

Bu teşebbüslerin devre konu taraf olduğu işlemler bakımından ilave bir bildirim yükümlülüğü getirilirken teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına yönelik işlemlerin büyük ölçüde kurum denetimine tabi olması amaçlandı.

Avrupa Birliği uygulamasından farklı olarak, yeni kurulan ve gelişmekte olan teşebbüslerin devralınması noktasındaki endişeleri gidermek amacıyla Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya Ar-Ge faaliyeti olan, Türkiye'deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlere özgü ilave bildirim yükümlülüğü getirilirken ülkeye özgü bir uygulamanın hayata geçirilmesi hedeflendi.

Elektronik bildirim için altyapı hazırlığı

Tebliğle, birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formu da elektronik formata dönüştürülerek yeniden düzenlendi. Böylece, formun gelecekte tamamen elektronik olarak doldurularak iletilmesi amaçlandı. Bildirimlerde tespit edilen ve kurumca talep edilen eksik bilgilerin aynı elektronik platform üzerinden daha pratik ve hızlı tamamlanması ve izin sürecinin teşebbüsler bakımından kısaltılması da öngörülüyor.

Bildirimin eksiksiz yapılması ve izin sürecinin kısaltılması amacıyla istenen bazı bilgiler de detaylandırıldı. Bildirimi yapacak tarafların formu istenen şekilde ve düzeyde tamamlayabilmelerini sağlamak için dipnot ve açıklamalara yer verildi.

Tebliğe, mali kurumlarda cironun hesaplanmasına ilişkin mevzuat değişiklikleri eklendi.

Kurum, tebliğ yanında, Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuzları da güncelledi.

Tebliğ, iki ay sonra yürürlüğe girecek.