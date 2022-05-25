Rekabet soruşturmasında "pişmanlık ve uzlaşma"nın getirdiği ceza indirimi belli oldu - Son Dakika
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Rekabet soruşturmasında "pişmanlık ve uzlaşma"nın getirdiği ceza indirimi belli oldu

25.05.2022 15:04
Rekabet soruşturmasında "pişmanlık ve uzlaşma"nın getirdiği ceza indirimi belli oldu

Rekabet Kurulunun "aktif iş birliği (pişmanlık) ve uzlaşma" usullerini birlikte uyguladığı soruşturmada, iki şirkete verilen idari para cezalarında yapılan indirim belli oldu.

Rekabet Kurulunun "aktif iş birliği (pişmanlık) ve uzlaşma" usullerini birlikte uyguladığı soruşturmada, iki şirkete verilen idari para cezalarında yapılan indirim belli oldu.

Kurul tarafından bir soruşturmada söz konusu usullerin ilk kez birlikte uygulandığı, Rekabet Kurumunun internet sitesinde duyurulmuştu.

Kurumun internet sitesinde konuya ilişkin kararlar da açıklandı.

Buna göre, söz konusu rekabet soruşturmasında, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 21 milyon 885 bin 323 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Teşebbüse verilecek cezada, "Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca yüzde 30, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca uzlaşma usulü sonucunda da yüzde 25 indirim uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda aktif iş birliği ve uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 9 milyon 848 bin 395 lira idari para cezası verildi.

Kınık Maden Suları AŞ'ye verilen 2 milyon 322 bin 328 lira para cezası da aktif iş birliğinden yüzde 35, uzlaşmadan da yüzde 25 oranında indirilerek 928 bin 931 liraya düşürüldü.

Rekabet Kurulunun söz konusu teşebbüsler hakkında verdiği karar, aktif iş birliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk karar oldu.

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Kaynak: AA

Para Cezası, Beypazarı, Petrol, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekabet soruşturmasında 'pişmanlık ve uzlaşma'nın getirdiği ceza indirimi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rekabet soruşturmasında "pişmanlık ve uzlaşma"nın getirdiği ceza indirimi belli oldu - Son Dakika
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