Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Uygulamalara Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Uygulamalara Ceza

Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlar için 9 ayda 1.173 dosyaya 187 milyon lira ceza verdi.

23.09.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reklam Kurulu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen dosya hakkında yılın ilk 9 ayında toplam bin 173 adet dosya hakkında durdurma cezası ve 187 milyon 456 bin 473 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun 10 Eylül tarihinde gerçekleştirilen 349 sayılı toplantısında Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte birçok reklam ve ticari uygulamaya yönelik kararların alındığı toplantının ana gündemini dünyada 'karanlık ticari tasarımlar' olarak bilinen aldatıcı ticari tasarımlar oluşturdu. 144 adet dosyadan 118'i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 22 milyon 414 bin 861 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu, dünya çapında 27 tüketiciyi koruyucu otoritenin katılımıyla abonelik hizmetlerinde karanlık ticari tasarımlara yönelik Uluslararası Tüketiciyi Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) tarafından 29 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen taramada yapılan tespitler doğrultusunda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde resen incelemeler başlatılmış ve bu ayki Reklam Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler neticesinde abonelik hizmetlerine ilişkin uygulamalar hakkında kararlar alındı.

Abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalar irdelendi

Tüketicilere önceden seçili olarak sunulan bazı abonelik paketleri ya da bunlara bağlı ek hizmetler, güncellenen üyelik sözleşmelerinde kabul etme seçeneğinin reddetme seçeneğine göre daha çok vurgulanması gibi manipülatif unsurlar değerlendirildi. Ayrıca, tüketicilerin istedikleri abonelik paketini yükseltmeden satın alma işlemini tamamlamalarını zorlaştıran arayüz tasarımlarının kullanılması gibi uygulamalar ele alındı. Toplantıda, şeffaf kriterler ve sayısal veriler belirtilmeden belirli abonelik paketlerinin popüler olduğu yönünde yapılan vurgular ve ücretsiz deneme fırsatlarının sunulması için tüketicilerden ödeme yöntemi bilgilerinin zorunlu olarak istenmesi gibi uygulamaların da tüketici iradesini olumsuz yönde etkileyen yanıltıcı ticari yöntemler olduğu belirtildi. Bu tür uygulamalarda bulunan firmalara idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu yılın ilk dokuz ayında toplam bin 340 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 173 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 187 milyon 456 bin 473 lira idari para cezası uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Uygulamalara Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Gözler gelecek raporda Narin Güran cinayetinde yeni gözaltılar olabilir Gözler gelecek raporda! Narin Güran cinayetinde yeni gözaltılar olabilir
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
18:42 Özel’i topa tutan Yüksel Arslan’a, Mansur Yavaş’tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı
18:22 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia İki parti birleşiyor Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
17:53 İddiaya jet hızında yalanlama Mourinho’nun tepkisi Okan Buruk’a değil Ali Koç’aymış İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
16:16 ’’Trafik kazası’’ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık ''Trafik kazası'' yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 11:51:38. #1.12#
SON DAKİKA: Reklam Kurulu'ndan Aldatıcı Uygulamalara Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement