Ren Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi Ama Taşımacılık Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ren Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi Ama Taşımacılık Sorunları Devam Ediyor

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Almanya'da Ren Nehri'nde su seviyesi yükselmesine rağmen lojistik problemler sürüyor. Taşımacılık etkileniyor.

Almanya'da etkili olan son yağışların ardından Ren Nehri'ndeki su seviyesinin hızla yükselmesine rağmen iç su yolu taşımacılığındaki kısıtlamalar ve lojistik sorunlar devam ediyor.

Almanya Federal Su Yolları ve Gemicilik İdaresi (WSV), ülkenin en önemli ticari su yolu olan Ren Nehri'ne ilişkin güncel verileri açıkladı.

Buna göre, nehrin en kritik geçiş noktası olan Kaub bölgesinde 28 Ağustos Cuma günü 60 santimetre olarak ölçülen su seviyesi bugün itibarıyla 72 santimetreye yükseldi.

Bu yükselişle birlikte kargo gemileri daha fazla yük taşıyabilir hale gelse de nehir taşımacılığındaki aksamalar tamamen giderilemedi. Gemilerin tam kapasiteyle çalışabilmesi için Kaub noktasında su seviyesinin en az 1,5 metreye ulaşması gerekiyor.

Sanayide maliyetler ve lojistik baskı artıyor

Ağustos ayı ortasında nehirdeki su seviyesi 10 santimetrenin altına inerek, 2018 yılında kaydedilen 25 santimetrelik rekor düşük seviyenin de altına gerilemişti.

Bu yaz Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık, nehirdeki su seviyesinin ciddi şekilde düşmesine yol açtı.

Bu durum Alman sanayisinde nakliye maliyetlerinin fırlamasına, lojistik darboğazlara ve üretim kesintilerine neden oldu. Gemilerin tam yük alamaması sebebiyle kargolar birden fazla gemiye bölünmek zorunda kaldı.

Yüklerin önemli bir kısmı ise kara ve demir yollarına kaydırıldı. Tahıl, maden, kömür ve petrol ürünleri taşımacılığı için hayati önem taşıyan nehirdeki bu tıkanıklık, tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan, WSV tahminlerine göre, su seviyelerinin hafta sonuna doğru yeniden hafif bir düşüş eğilimine girmesi, ancak ağustos ayının başındaki kritik seviyelerin üzerinde kalması bekleniyor.

Analistler, nehir taşımacılığındaki krizin tamamen aşılmasının, bu hafta bölgede etkili olması beklenen yağışların miktarına bağlı olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

Ren Nehri, Almanya, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ren Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi Ama Taşımacılık Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ren Nehri'nde Su Seviyesi Yükseldi Ama Taşımacılık Sorunları Devam Ediyor - Son Dakika
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