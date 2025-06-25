Renault, Flins\'te Yeni Sergi Açıyor

Renault, tarihi modelleri, sanat eserleri ve arşiv belgelerinden oluşan koleksiyonunu, Fransa'nın Flins kentinde üretim tesislerinin bulunduğu alanda oluşturulacak yeni sergi mekanında ziyarete açacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2027'de ziyarete açılması planlanan proje, Renault'nun otomotiv alanındaki katkılarını vurgularken, markanın 125 yıllık tarihini de gözler önüne serecek. Ziyaretçiler, rehberli turlar ve temalı sergiler eşliğinde markanın mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Flins'te yer alacak sergi, her biri özgün bir hikayeye sahip Renault modellerini yeniden keşfetme olanağı sunarken, ziyaretçilere belirli dönemlere ait reklam ve otomobillere dair kişisel anılar aktarılacak.

Sergi alanında Renault'nun koleksiyonundan seçilmiş sanat eserleri de yer alacak. Paris'e 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1952'den bugüne kadar 18 milyondan fazla aracın üretildiği Flins tesisleri, Dauphine, Renault 5, Renault 4, dört nesil Clio ve ZOE gibi modellere ev sahipliği yaptı. Şehir şimdi de Renault'nun bu yeni özel koleksiyonuyla yeniden hayat bulacak.

CGA ajansından mimar Jacob Celnikier tarafından tasarlanan yeni sergi alanı, 1939'da Roma Ödülü'nü kazanan Bernard Zehrfuss'un çizimleriyle uyumlu şekilde inşa edilecek.

Yüzlerce otomobilden oluşan bir koleksiyon

Yeni sergi alanı, iç içe geçen altı paralel yüzeyli bir merdiven yapısında tasarlandı. Bu yapı, farklı katlarda açıklıklar oluşturarak ziyaretçilere koleksiyonu farklı açılardan görebilme imkanı sağlıyor.

Toplam 2 bin 800 metrekarelik etkinlik alanında yer alacak koleksiyon, raflara yerleştirilen yüzlerce otomobili içeriyor. Otomobiller, hem iç mekandan hem de dış cephenin açıklıklarından izlenebilecek şekilde sergilenecek.

Koleksiyon, Renault'nun 1898'e kadar uzanan tarihine ait posterler, tasarım çizimleri, minyatürler, oyuncaklar, pedallı arabalar, kupa ve madalyaların yanı sıra marka bibliyografyasını oluşturan kitaplardan oluşan binlerce belge ve objeyi kapsıyor.

İyi durumdaki yüzlerce otomobil, koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Korunarak ya da restore edilerek sergilenecek araçlar arasında, 1898'de Louis Renault tarafından üretilen ilk model Type A'nın yanı sıra savaş öncesi otomobiller, Formula 1 araçları, Alpine modelleri ve konsept tasarımlar da bulunuyor.

Ayrıca, koleksiyondaki replika modellerin satışı için 6-7 Aralık tarihlerinde müzayede düzenlenmesi planlanıyor.

Sanat ve kültür fonu oluşturulacak

1930'lardan bu yana çağdaş tasarımın öncülüğünü yapan marka, koleksiyonla sanat ve endüstri arasında köprü kurmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Haziran 2024'te Renault Sanat ve Kültür Fonu oluşturulacağı duyuruldu.

"Gurur duyduğumuz ve en iyi şekilde aktarmak istediğimiz bir miras"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Üst Yöneticisi (CEO) Fabrice Cambolive, markanın gücünü 125 yıllık bir tarihe dayanan tarihinden aldığını belirtti.

Bu köklü geçmişin, çalışanlarının geleceğin ulaşımını hayal etme çabalarına ilham verdiğini vurgulayan Cambolive, şunları kaydetti:

"Yine bu köklü geçmişin herkese ait olduğunu da söyleyebiliriz, çünkü Renault aynı zamanda evrensel bir popüler kültürün de parçası. Bu nedenle mirasımızı dinamik, açık ve erişilebilir bir deneyimle daha çok insanla paylaşmak istedik. Yeni mekanımız, tüm ailenin bir araya geldiği, otomobillerin arasında dolaşıp, statik değil, sürekli gelişen bir tarihi yeniden keşfedebileceğiniz bir yer, gurur duyduğumuz ve en iyi şekilde aktarmak istediğimiz bir miras."

"Etkileyici bir sunum yer alıyor"

Renault Marka Başkanı Arnaud Belloni de Renault'un tarihinde ilk kez mirasının kapılarını herkese açtığını paylaştı.

Belloni, sergi alanında, markanın 125 yılı aşkın süredir taşıdığı yenilikçilik, tasarım gücü ve otomobil tutkusunun birlikte kutlandığını vurgulayarak, "Ziyaretçileri nefes kesici bir deneyim bekliyor. Binlerce obje, yüzlerce sanat eseri ve hepsinden önemlisi, uzayda süzülüyormuş gibi özel paletler üzerinde sergilenen efsanevi otomobiller. Burada Renault'nun anlatmak istediği hikayeye tam anlamıyla yakışan, etkileyici bir sunum yer alıyor." ifadelerini kullandı.