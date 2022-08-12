Zorunluk trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı - Son Dakika
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Zorunluk trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı

12.08.2022 10:38
Zorunluk trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, zorunlu trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, zorunlu trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı.

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, zorunlu trafik sigortası poliçesi kesmekten kaçınan sigorta şirketlerine 60 güne kadar poliçe kesme cezası verilebilecek. Trafik sigortası primlerine ise Eylül ayından geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapılırken, aylık artış oranı da yüzde 4.75'e çıkarıldı.

Düzenlemeye göre, zorunlu trafik sigortasında poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin, belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilecek. Kaçınmanın devam etmesi halinde bu süreler iki katına kadar arttırılabilecek veya diğer tedbirler uygulanabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve alınan tedbir kararını, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanarak resmi internet sitesinde ilan edebilecek.

Azami prim tutarlarında artış

Yönetmeliğin geçici 11. maddesinde yapılan değişiklikle, azami prim tutarları, bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık azami yüzde 4.75 artırılacak. Eylül ayı başından itibaren geçerli olmak üzere azami primler; Ağustos ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine; taksi, minibüs, koltuk adedine göre otobüsler, kamyon ve çekici araç gruplarında yüzde 10, diğer araç gruplarında yüzde 20 eklenerek uygulanacak.

SEDDK bu kapsamda araç grubu kullanım türüne göre uygulanacak azami prim artırım tablosunu uygulamaya koydu. Tabloya göre otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, minibüs, kamyon, otobüs, taksi ve özel amaçlı araçlar için özel kullanım azami prim artırım oranı sıfır olarak belirtilirken tüzel kullanım azami prim artırım oranı; otomobil ve kamyonette yüzde 20'ye, motosiklette yüzde 25'e kadar çıkabilecek. Tabloya göre, özel kullanım azami prim artırım oranı; çekiciler için yüzde 2.50, iş makineleri için yüzde 7.50, römorklar için yüzde 25.00, tankerler için de yüzde 10 bin olarak tespit edildi. Tüzel kullanım azami prim artırım oranları; minibüs, otobüs, özel amaçlı araç ve tarım makineleri için yüzde 2.50 kamyon ve çekiciler için yüzde 5 bin olarak uygulanabilecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
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'Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar' programı 'Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar' programı Trafik Sigortası Primlerine Yüzde 20 Zam Yapıldı Trafik Sigortası Primlerine Yüzde 20 Zam Yapıldı
Kaynak: İHA

Tragger, Sigorta, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zorunluk trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zorunluk trafik sigortası primlerinde aylık artış oranı yüzde 4.75'e çıkarıldı - Son Dakika
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