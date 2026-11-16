Revolut'un İtalya operasyonları 76,5 milyon avroluk işlemlerde adli denetime alındı - Son Dakika
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Revolut'un İtalya operasyonları 76,5 milyon avroluk işlemlerde adli denetime alındı

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Milano Mahkemesi, savcılığın talebiyle kara para aklama soruşturmasında Revolut'un İtalya operasyonlarını adli denetime aldı. Karar, Litvanya merkezli iştirak Revolut Bank UAB'yi kapsıyor; karar metninde 76,5 milyon avroluk işlemlere dikkat çekildi ve duruşma 25 Şubat'a ertelendi.

İngiltere merkezli çevrim içi dijital bankacılık hizmeti sunan Revolut'un para aklama kontrollerinin yetersiz olması ve bazı organize suç örgütü mensuplarınca para transferlerinde kullanılması gerekçesiyle İtalya'daki faaliyetlerine adli denetim getirildi.

İtalyan ANSA'nın haberine göre, Milano Mahkemesi, savcılığın talebi üzerine kara para aklama iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında dijital banka Revolut'un İtalya operasyonlarının adli denetim altına alınmasına karar verdi.

Karar, İngiliz bankasının İtalya'daki faaliyetlerini yürüten, Litvanya merkezli iştiraki "Revolut Bank UAB"yi kapsıyor.

Mahkemenin, davayla ilgili duruşmayı 25 Şubat tarihine ertelediği ve bu tarihe kadar mahkeme tarafından görevlendirilen iki kayyumun, hukuka aykırı faaliyetlerin daha fazla "kolaylaştırılmasını" önlemeye yönelik bir dizi denetim ve düzeltici tedbiri hayata geçirmek üzere bankanın yönetimiyle birlikte çalışacağı kaydedildi.

Revolut'tan bir sözcü de bankanın kararı not ettiğini ve "İtalyan makamlarıyla tam işbirliği içinde olacağını" belirtti.

Basında çıkan diğer haberlerde de Milano Başsavcısı Marcello Viola'nın karar talebinde, Revolut'un kara para aklamayı önleme sistemindeki ciddi eksikliklerin, ağır suçlardan hüküm giymiş veya haklarında soruşturma yürütülen çok sayıda kişinin mal varlığına yönelik önleyici tedbirlere tabi kişilerin finansal sisteme erişebilmesini sağladığını belirttiği ifade edildi.

Adli denetim talebine ilişkin karar metninde, bankanın yönetim modelinin, toplam 76,5 milyon avro tutarındaki paranın transfer edilmesi, gizlenmesi veya kötüye kullanılmasını içeren işlemlerin gerçekleştirilmesini fiilen kolaylaştırdığı kaydedildi.

Revolut, İtalya'da eylül ayında da başka bir konuyla gündeme gelmişti. Ülkede siber suçlarla mücadele polisi, bilgisayar korsanlarının, Revolut'un bazı müşterilerinin kişisel verilerini talep etmek amacıyla İtalyan devletinin resmi e-posta adresini kullandığını tespit etmiş ve buna ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA
UluslararasıLitvanyaEkonomiMilanoİtalyaFinansSuçSon Dakika

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