Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, büyük savunma projelerindeki gecikmeler nedeniyle 2030 yılı ciro hedefini 45 milyar avrodan 33-37 milyar avro aralığına çekti.

Düsseldorf merkezli şirket, Hamburg'da düzenlenen Sermaye Piyasaları Günü sunumunda orta vadeli finansal beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı.

Buna göre, büyük savunma projelerindeki gecikmeler nedeniyle şirketin 2030 yılı ciro hedefi 45 milyar avrodan 33-37 milyar avro aralığına çekildi.

Muharebe araçları ve mühimmat gibi alanlarda şirket, beklenenden daha zayıf performans gösteriyor. Bu sebeple 2030 yılında operasyonel kar marjının yüzde 20 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Büyük siparişlerdeki gecikmeler nedeniyle içinde bulunulan yıla ait satış ve kar tahminlerini daha önce de düşüren şirketin bu kararında, Alman hükümetinin adımları etkili oldu.

Geçen ağustos ayında milyarlarca avroluk F-126 fırkateyni programının durdurulması süreci yavaşlatırken, şimdi de Alman Silahlı Kuvvetlerinin Boxer zırhlı personel taşıyıcıları için vermesi beklenen büyük siparişte gecikmeler yaşanıyor.

Rheinmetall Üst Yöneticisi Armin Papperger, "Arminius" adlı bu kritik savunma projesi için Alman hükümetinin fiyat konusunda sıkı pazarlık yaptığını ifade ederek, sözleşmeyi ancak yeterli karlılığı garanti etmesi halinde imzalayacaklarını vurguladı.

Rheinmetall, geçen yılın kasım ayında açıkladığı ilk projeksiyonda 2030'a kadar cirosunu 2024'e kıyasla 5 kat artırarak yaklaşık 50 milyar avroya çıkarmayı öngörmüş, sivil iş kollarının ayrılması ve portföy düzenlemelerinin ardından bu hedefini 45 milyar avro olarak güncellemişti.

Üçüncü çeyrekte büyüme beklentilerin altında kaldı

Rheinmetall, bu yılın üçüncü çeyreğinde cirosunu yüzde 32 artırarak 3,15 milyar avroya yükseltse de bu tutar 3,3 milyar avroluk piyasa beklentisinin altında kaldı. Şirketin yılın 9 ayındaki toplam cirosu ise yüzde 38 artışla 8,38 milyar avroya ulaştı.

Temmuz-eylül döneminde şirketin faaliyet karı yüzde 62 artışla 553 milyon avroya yükselirken, operasyonel kar marjı yüzde 14,8'den yüzde 17,5'e çıktı. Şirketin bu dönemdeki sipariş alımı ise 2,89 milyar avro olarak gerçekleşti.