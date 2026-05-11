Rheinmetall ve Deutsche Telekom'dan Dron Savunma Sistemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rheinmetall ve Deutsche Telekom'dan Dron Savunma Sistemi

11.05.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rheinmetall ve Deutsche Telekom, sivil hedeflere yönelik dron saldırılarına karşı savunma sistemi geliştirecek.

Alman savunma şirketi Rheinmetall ile Deutsche Telekom, sivil hedeflere yönelik olası dron saldırılarına karşı ortak bir savunma sistemi geliştireceklerini duyurdu.

Rheinmetall tarafından yapılan açıklamada, geliştirilecek sistemin yalnızca fiziksel tehditleri değil, aynı zamanda siber saldırılara karşı alınacak önlemleri de kapsayacağı bildirildi.

Savunma mekanizmasında geleneksel uçaksavar toplarının yerine bozucu sinyaller, önleyici dronlar ve ileri aşamalarda lazer sistemleri gibi dijital teknolojilerin kullanılacağı belirtilen açıklamada, Deutsche Telekom'un mobil şebeke, bulut bilişim ve veri analizi alanındaki uzmanlığını sağlayacağı, Rheinmetall'in ise sensör sistemleri, efektörler ve otonom sistemlerin yönetiminden sorumlu olacağı kaydedildi.

???????Deutsche Telekom, halihazırda baz istasyonlarına monte edilebilen özel sensörler aracılığıyla, uzaktan kumanda sinyallerini takip ederek dronların konumunu tespit edebiliyor. Söz konusu teknoloji, son olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sırasında güvenliği sağlamak amacıyla başarıyla kullanılmıştı.

Açıklamada, projeyle "enerji santralleri, lojistik merkezler ve stratejik kamu tesisleri gibi sivil yapıları modern hava tehditlerine karşı güvence altına almanın" hedeflendiği vurgulandı.

İşbirliğine ilişkin diğer teknik detayların ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

"Halkın güvenlik endişelerini azaltmaya katkıda bulunuyoruz"

Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dronların oluşturduğu tehdidin artık yüksek derecede dijital olduğunu belirterek, "Bu nedenle etkili bir savunma; sensörlerin, efektörlerin ve güvenli iletişim ağlarının kusursuz bir kombinasyonunu gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Deutsche Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Tim Höttges ise egemenliğin somut adımlarla oluştuğunu kaydederek, "Konnektivite ve veri analizi gücümüzle dron savunmasını yeni bir seviyeye taşıyoruz. Rheinmetall ile birlikte halkın güvenlik endişelerini azaltmaya katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rheinmetall ve Deutsche Telekom'dan Dron Savunma Sistemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı
Real Madrid’de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı
Abdullah Kavukcu Osimhen’in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

14:37
Çuvalla para ayırdılar Arsenal’den Barış Alper bombası
Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper bombası
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:20
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi En büyük hayaline son bir adım kaldı
Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:00
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 14:38:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Rheinmetall ve Deutsche Telekom'dan Dron Savunma Sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.