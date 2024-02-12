Rize-Artvin Havalimanı 2024 yılında 85 bin 794 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı 2024 yılında 85 bin 794 yolcuya hizmet verdi

Rize-Artvin Havalimanı 2024 yılında 85 bin 794 yolcuya hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı, 2024 yılının ilk ayında 85 bin 794 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği 85 bin 291, dış hat yolcu trafiği ise 503 olarak gerçekleşti. Ocak ayında havalimanında toplam 616 uçak iniş-kalkış yapılırken, iç hatlarda 603 uçuş gerçekleşti.

12.02.2024 15:38
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Rize-Artvin Havalimanı 2024 yılının ilk ayında 85 bin 794 yolcuya hizmet verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nın 2024 yılının ilk ayının istatistikleri açıklandı. Havalimanını 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında iç hat yolcu trafiği 85 bin 291 iken dış hat yolcu trafiği 503 oldu. Toplamda ise 85 bin 794 kişi hizmet aldı. Havalimanında Ocak ayında iç hatlarda 603, dış hatlarda 13 uçak iniş-kalkış yaparak toplam sayı 616'ya ulaştı. - RİZE

Kaynak: İHA

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