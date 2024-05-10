Rize-Artvin Havalimanı 2024 Yılının İlk 4 Ayında 337 Bin 37 Yolcuya Hizmet Verdi

Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı 2024 yılının ilk 4 ayında 337 bin 37 yolcuya hizmet verdi.

14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nın 2024 yılının ilk 4 ayının istatistikleri açıklandı. Havalimanını 1 Ocak-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yolcu trafiği toplamda 337 bin 37 iken 2 bin 406 uçakta iniş kalkış yaptı. Havalimanında Nisan ayında ise iç hatlarda 97 bin 155 yolcu trafiği oldu. Havalimanında Nisan ayında uçak iniş-kalkış toplam sayısı 644'e ulaştı. Geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında ise havalimanını 199 bin 185 kişi kullanmıştı. - RİZE