Üye Girişi
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır - Son Dakika

Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır

28.12.2021 15:35

Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır Rize Valisi Kemal Çeber: "Alt yapı çalışmaları bitti; Üst yapıda da yüzde 80'leri geçtik" "İnşallah Mart sonu Nisan başı gibi de havalimanımızdaki bütün işlemleri de bitirmeyi ümit ediyoruz" Yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2.

Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır

Rize Valisi Kemal Çeber:

"Alt yapı çalışmaları bitti; Üst yapıda da yüzde 80'leri geçtik"

"İnşallah Mart sonu Nisan başı gibi de havalimanımızdaki bütün işlemleri de bitirmeyi ümit ediyoruz"

RİZE - Yapımı süren ve Türkiye'nin deniz dolgusu üzerindeki 2. havalimanı olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nın pist çalışmaları bugün itibariyle tamamlanarak pist uçuşlara hazır hale getirildi.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan havalimanı inşaatında planlanan 100 milyon tonluk dolgunun 99 milyon tonu tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklindeki kule de şekillendi.

3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda alt kısımları dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet dolgu gemisi de 24 saat aralıksız çalışıyor.

Alt yapı çalışmalarının son aşamasına geldiklerinin altını çizen Rize Valisi Kemal Çeber "Alt yapı anlamında son aşamadayız, üst yapıda da sona çok yaklaştık diyebiliriz. Bugün itibariyle dökülecek son asfalt ile pist tamamlanacak. Bu akşam dökülecek asfalt ile pisti tamamlamış oluyoruz. Ufak tefek aydınlatmaya dönük işler kaldı. Rahatlıkla alt yapı çalışmaları bitti diyebiliriz. Üst yapıda da yüzde 80'leri geçtik. Terminal binalarımız ve ona entegre diğer tüm binalarımızda sona yaklaştık. İnşallah kısa bir zamanda da bütün çalışmaları tamamlayacağız. Temmuz ayında başlayıp da ekim ayına kadar devam eden yoğun yağışlar biraz işlerimizi aksattı ama ona rağmen biz hiç çalışmalarımızı aksatmadık. İlimiz, Artvin ilimiz, bölgemiz, Türkiyemiz için en önemli, en büyük yatırımlardan birisi olan havalimanımızı bitirme aşamasına geldik. İnşallah Mart sonu Nisan başı gibi de havalimanımızdaki bütün işlemleri de bitirmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır
Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır

YORUMLAR
500

Rize Artvin Havalimanı, Artvin, Mart, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır - Son Dakika Ekonomi


Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü? Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?         
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin         
15:41
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08

Son Dakika Haberleri
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
15:47 Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin
15:26 Antalya'da okul servisi altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
15:25 Öğrenci velisi okul müdürüne saldırdı, korku dolu anlar anbean kamerada
15:17 KOM Mayo'da miras kavgası! Babasının mezarını açmak istedi
15:08 Sağır doğan bebeğin, ilk duyma anları gören herkesi hüzünlendirdi
14:58 Bombayı Kayseri patlattı! Süper Lig'de dengeleri bozacak transfer
14:56 Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 16:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Rize Artvin Havalimanı'nın pisti uçuşlara artık hazır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement