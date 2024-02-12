Rize-Artvin Havalimanı Ocak Ayında 85 Bin 794 Yolcu Hizmet Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Rize-Artvin Havalimanı Ocak Ayında 85 Bin 794 Yolcu Hizmet Verdi

Rize-Artvin Havalimanı Ocak Ayında 85 Bin 794 Yolcu Hizmet Verdi

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, ocak ayında 85 bin 794 yolcuya hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, havalimanından yapılan 616 uçuşta 85 bin 794 yolcu taşındı. Ayrıca, bu dönemde 628 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşınması gerçekleştirildiği belirtildi. DHMİ, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 20 arttığını açıkladı.

12.02.2024 13:57
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Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, ocak ayında 85 bin 794 yolcu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ verilerine göre, ocak ayı içerisinde yurt içi 603, yurt dışı 13 olmak üzere toplam 616 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 85 bin 794 yolcu yararlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan bu dönemde 628 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.

DHMİ, geçen yılın aynı dönemine göre, taşınan yolcu sayısının yüzde 20 arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

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