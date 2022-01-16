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Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle yıkılan binaların yerine hak sahiplerine yeni binalar yapılıyor - Son Dakika

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle yıkılan binaların yerine hak sahiplerine yeni binalar yapılıyor

16.01.2022 00:58
Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle yıkılan binaların yerine hak sahiplerine yeni binalar yapılıyor

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların rezerv alanlarında gerçekleşen yeni evlerin inşaatlarında yüzde 75 oranında tamamlanma sağlandı.

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların rezerv alanlarında gerçekleşen yeni evlerin inşaatlarında yüzde 75 oranında tamamlanma sağlandı.

Rize Merkez Çarşı Mahallesi'nde deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve zamanla deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk oluşturan binaların yıkılmasıyla birçok konut sahibi evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Bu alanlara alternatif olarak ise yine Rize merkez Yağlıtaş mahallesi ile merkeze bağlı Salarha Beldesi'nde rezerv alanlar oluşturularak bina yapımlarına başlandı.

Coğrafi koşullar nedeniyle genişlemek zorunda kalan il merkezi Salarha Tüneli'nin de faaliyete geçmesi ile cazibe merkezi olarak görülen Salarha Beldesi'nde yapımı devam eden binaların bitmesi de hak sahipleri ve taliplileri tarafından 4 gözle bekleniyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında rezerv alanı olarak planlanan bölgede yürütülen projede yapılması planlanan 456 konut, 3 kapıcı dairesi ve 12 dükkan inşaatı devam ediyor. 2020 yılının nisan ayında gerçekleşen proje ihalesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen projenin inşaatında yüzde 75 tamamlanma sağlanan binaların 2022 yılı Ağustos ayı itibariyle bitmesi planlanıyor.

Proje çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara "Şu anda yaklaşık olarak 42 dönüm kullanılabilir alan 50 dönüm kamulaştırılan alan üzerinde 20 bin metrekareye yakın inşaat alanıyla birlikte sosyal yaşam alanlarını da içeren bir projemiz burada hayata geçmek üzere. Şu anda fiziki olarak yüzde 75'i işin gerçekleştirilmiş ve son bloğumuz yapılmak üzere. Diğer bloklarımızın dış cepheleri bitmek üzere. Bundan sonraki aşama doğalgaz tesisatları ile ilgili çalışmalar olacak. Ardından alt yapı ile çevre düzenlenmesi ve işlemlerimiz tamamlanmış olacak. Tüm bu işlemlerin ardından ise binaların teslimi konusunda çalışmalar yapılacak" dedi.

Gerçekleşen projenin tamamlanarak insanların bu binalara taşınmasıyla nüfusun artarak belde ekonomisine de katkıda bulunacağının altını çizen Başkan Kara "Tünel ile birlikte şehir merkezine yakınlık, doğalgazın gelmesi ve bu proje beldemizi şaha kaldıracak bir proje. Bizimde gelirlerimizin artma noktasında, nüfus noktasında bu proje güzel bir çalışma oluyor. Bölgemiz için hayırlı bir proje olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - RİZE

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geri dönüşüm, Rize Merkez, konut, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle yıkılan binaların yerine hak sahiplerine yeni binalar yapılıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle yıkılan binaların yerine hak sahiplerine yeni binalar yapılıyor - Son Dakika
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