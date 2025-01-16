Roche Türkiye, 'En İyi İşveren' Sertifikası Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Roche Türkiye, 'En İyi İşveren' Sertifikası Aldı

Roche Türkiye, \'En İyi İşveren\' Sertifikası Aldı

Roche Türkiye, çalışan gelişimine odaklanarak Top Employers Enstitüsü'nden 'En İyi İşveren' belgesi aldı.

16.01.2025 14:19
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Roche Türkiye, Top Employers Enstitüsü tarafından verilen "En İyi İşveren" sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Roche Türkiye, benimsediği uygulamalarla çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, şirketin çalışanlarının gelişimi ve çalışma şartlarına yönelik uygulamaları, Top Employers Enstitüsü'nün araştırma ve değerlendirmeleri sonucunda bir kez daha "En İyi İşveren" sertifikasıyla ödüllendirildi.

Türkiye'de sağlık hizmetlerini şekillendirirken hem hastaların hem de sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermeye odaklanan şirket, esnek çalışma modeli, çeşitlilik ve kapsayıcılığa verdiği önem, kısa ve uzun süreli yurt dışı ve rotasyon fırsatları, çevik, esnek ve işbirliğine dayalı şirket kültürüyle çalışanların kendini geliştirebileceği bir ortam sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche Diagnostik Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Duygu Karakaş, şirketteki stratejik önceliklerden birinin, çalışanların potansiyellerini ortaya koymalarını sağlayacak yenilikçi insan ve kültür uygulamalarıyla en uygun çalışma ortamını sunmak olduğunu belirtti.

Karakaş, "Roche Diagnostik Türkiye olarak, altıncı kez üst üste 'En İyi İşveren' sertifikasına layık görülmek, şirket kültürümüzdeki insan odaklı yaklaşımın önemli bir yansıması. Çalışma ortamımızı sürekli geliştirerek bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Roche Türkiye, 'En İyi İşveren' Sertifikası Aldı - Son Dakika

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