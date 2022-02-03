Roche'un grup satışları 2021 yılında 62,8 milyar İsviçre frangı seviyesine ulaştı.

Roche, 2021 yılının finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Roche'un, yüzde 9 artan grup satışları, 62,8 milyar İsviçre frangı seviyesinde gerçekleşti. İlaç Bölümü'nün satışları yüzde 3'lük artışla 45 milyar İsviçre Frangı olarak kaydedildi. Diagnostik Bölümü'nün satışları ise yüzde 29 artarak 17,8 milyar İsviçre frangı olarak gerçekleşti.

İlaç Bölümü'nün büyümesinde şirketin hemofili, multipl skleroz, kanser ve spinal musküler atrofi gibi hastalıklara yönelik fayda sağlayan tedavilerine olan güçlü talep önemli bir paya sahip oldu. Genel değerlendirmeye göre şirketin son 10 yıl içerisinde piyasaya sürdüğü ilaçların yeni satışlara katkısı 5,7 milyar İsviçre frangı düzeyinde gerçekleşti. 2021 finansal verileri ile grup satışlarında büyüme kaydeden Roche, 2022'de satışlarının istikrarlı olarak devam etmesini veya sabit kur cinsinden düşük tek haneli satış artışı bekliyor.

Diagnostik Bölümü temel faaliyet alanlarında dikkati çekici bir ilerleme kaydetti

Roche Diagnostik Bölümü'nün büyümesi, finansal sonuçlara göre yüzde 29 olarak ifade edilirken, Roche'un pandemi sürecinde geliştirdiği Kovid-19 testleri portföyündeki satışlar ise 2021'de 4,7 milyar İsviçre frangı düzeyinde gerçekleşerek bölümün genel satışlarında önemli bir paya sahip oldu.

Roche Grup CEO'su Severin Schwan, çevrim içi toplantıda yaptığı konuşmada, şirketin gelecekte de büyümesini sürdürebilmek açısından oldukça iyi bir konumda olduğunu belirtti. 2021'de başarılı sonuçlara ulaştıklarını kaydeden Schwan, şunları kaydetti:

"Hem tanı hem de tedavi alanlarında yeni girişimlerimize talep oldukça yüksek. Tedavilerimizin onkoloji, oftalmoloji ve nörolojik hastalıkları da kapsamak üzere genişlemesinden oldukça memnunuz. Tanı ve tedavi alanlarımızdaki güçlü çözümlerimize ve ürün portföyümüze dahil olacak yeni ürünlerimize baktığımızda, büyüme trendimizin sürdürülebilirliği açısından oldukça güçlü bir konumdayız."

-"İnovasyon en önemli odak noktalarımızdan biri"

Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko da Roche'un 125 yıllık tarihi boyunca vitamin sentezinden kanserle mücadele eden akıllı ajanlara ve Kovid-19 testlerine kadar bilim ve tıp dünyasında birçok ilke imza attığını ifade etti.

Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryallerin ve kanser ilaçlarının da yer aldığı 30'dan fazla ilacın Dünya Sağlık Örgütü'nün Model Temel İlaç Listesi'nde yer aldığını belirten Klicko, inovasyonun şirketin en önemli odak noktalarından biri olduğunu söyledi. Klicko, "Bu doğrultuda 2021 yılında 16 yeni klinik araştırma başlattık ve 14 yeni molekül için Faz III deneme ve onay çalışmaları gerçekleştirdik. Hemofili, multipl skleroz, kanser ve spinal musküler atrofi gibi ciddi rahatsızlıklar yaşayan hastalara fayda sağlayan yeni tedavilerimizle destek olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Natasa Klicko, tanıdan kişiselleştirilmiş tedavi çözümlerine kadar hedefe yönelik tedavileri tek çatı altında toplayan tek biyoteknoloji şirketi olduklarını ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Roche, tanı ve tedavi çözümlerini anlamlı veri ve içgörüler ile birleştirerek sağlık alanında bir teknoloji şirketi olarak konumlanıyor. Giyilebilir teknolojiler, makine öğrenimi ve gelişmiş veri analitiği gibi yeni nesil teknolojiler sayesinde hastalara ve hastalıkların doğasına ilişkin çok daha geniş içgörüler elde edebiliyoruz. Bilim ve teknoloji bir arada kullanılarak veriler içgörüye dönüştükçe ise sağlık hizmetleri de kişiye özel bir hal alıyor. Bu da hastalara daha iyi hizmeti daha düşük maliyete sunmamızı sağlıyor."

"Kovid-19 ile mücadelede ön safhalarda yer almaya devam edeceğiz"

Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı Burçak Çelik ise Roche Diagnostik olarak, 2021 yılında birçok yeni çözümü kullanıma sunarak daha fazla hastaya fayda sağlama fırsatı bulduklarını ifade etti. Roche'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni çözümler geliştirmeye devam ettiğini aktaran Çelik, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Kovid-19'un gündeme geldiği ilk günden harekete geçerek rekor sürede kapsamlı bir tanı çözümleri portföyü geliştirdik. Aynı zamanda etkili Kovid-19 ilaçları geliştirmek ve üretmek için yeni ortaklıklar da kurduk. Roche olarak pandemi sürecinde en büyük üretim tesisimizi sadece Kodu-19'lu hastalar için tedaviler üretmeye adadık. Kovid-19 tanı ve tedavisinde kritik rol oynayan PCR, antijen, antikor ve diğer diagnostik çözümlerimize olan yüksek talep, satış büyümemize önemli katkı sağladı. 2022 yılında da yenilikçi tanı çözümlerimizi daha fazla hasta ve sağlık kurumu ile buluşturmayı ve tanı alanındaki öncü rolümüzü korumayı hedefliyoruz."

Çelik, Roche'un birçok terapötik alanda kişiye özel tanı ve tedavi çözümleri geliştirdiğini vurguladı. Kovid-19 salgını ile başa çıkmak için hızla geliştirdikleri tanı çözümlerinin yanı sıra yaptıkları AR-GE çalışmaları ile salgın koşullarında ortaya çıkan ihtiyaçlara 21 yeni test çözümü ürettiklerini ve sağlık profesyonellerinin kullanımına sunduklarını belirten Çelik, "Odaklandığımız bir diğer önemli alan ise onkoloji. Uzun yıllardır patoloji ve onkoloji alanında uçtan uca ileri teknoloji ve yüksek medikal değerli çözümlerimizi hasta yolculuğunun her adımında konumlandırıyoruz. 2021 yılında 20 yeni kurum ile patoloji çözümlerimizi buluşturarak daha fazla hastaya fayda sağlamayı başardık." ifadelerini kullandı.

"Kadın sağlığı alanında da inovatif çözümler sunuyoruz"

Hastalık yönetiminin kritik önem taşıdığı alanlardan birisinin de kardiyoloji olduğunu ifade eden Burçak Çelik, bu alanda şirketin ürettiği testlerin, hastalığa mümkün olan en kısa zamanda ve en güvenilir şekilde tanı konulmasına yardımcı olduğunu ve hastalık yönetimine katkı sağladığını dile getirdi. Çelik, öte yandan Roche olarak kadın sağlığı alanında da inovatif çözümlerle hastaların ve sağlık profesyonellerinin yanında yer aldıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Meme kanseri, over kanseri, enfeksiyon hastalıkları, prenatal testler, gebelik takibi, fertilite, kemik sağlığı gibi alanlarda tanı çözümleri sunuyoruz. Bunlara ek olarak kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser türü olan ve erken tespit edildiğinde tamamen tedavi edilebilen rahim ağzı kanserine yönelik çözümlerimizle de kadın sağlığı alanında önemli faydalar sunuyoruz. Sağlık ekosistemine ve hastalara daha fazla fayda sağlamak için 2022 yılı ajandamızda inovasyon ekosisteminin önemli oyuncularından melek yatırımcı ağları, kuluçka merkezleri ve üniversitelerin teknokentleri ile iş birlikleri geliştirmek var."