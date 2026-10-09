Rosatom, Akkuyu NGS 1. ünitede hidrolik testlerin 24,5 MPa'da tamamlandığını bildirdi - Son Dakika
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Rosatom, Akkuyu NGS 1. ünitede hidrolik testlerin 24,5 MPa'da tamamlandığını bildirdi

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Rosatom, Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinde 1. devrenin dayanıklılığını kontrol etmek için hidrolik testlerin yapıldığını açıkladı. Testlerde basınç 24,5 MPa'ya yükseltildi ve VVER-1200 reaktör tesisinin tasarım kriterleri karşılandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde, reaktör tesisinin 1. devresinin dayanıklılığını kontrol etmek amacıyla hidrolik testler gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, testler sırasında 1. devredeki basınç, reaktör tesisinin normal çalışma basıncının yaklaşık 1,5 katına karşılık gelen 24,5 megapascal (MPa) seviyesine yükseltildi.

Bu seviye, okyanusun yaklaşık 2,4 kilometre derinliğinde oluşan basınca denk geliyor. İşlemin ilk aşamasında 1. devredeki suyun sıcaklığı 135 santigrat dereceye ulaştı. Söz konusu değer, suyun normal atmosfer basıncı altında kaynadığı sıcaklıktan 35 santigrat derece daha yüksek.

Hidrolik testlerin gerçekleştirilmesi için 1. devre, kimyasal olarak demineralize edilmiş suyla dolduruldu. Ardından ana sirkülasyon pompa üniteleri kullanılarak devrede gerekli basınç ve sıcaklık koşulları oluşturuldu.

Testler sırasında güç ünitesinin işletme personeli, ekipmanların ve boru hatlarının durumunu Ana Kontrol Odası'ndan, otomasyon kontrol sisteminin verileri üzerinden takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinin inşası süresince binlerce mühendislik çalışması gerçekleştirildğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamlı çalışmaların sonuçlarının bir bütün olarak kontrol edildiği aşamadayız. 1. çevrimin güvenilirliği, güç ünitesinin tamamının emniyetli şekilde çalışması açısından belirleyici öneme sahip. Bu nedenle ekipmanlara, boru hatlarına ve kaynaklı bağlantılara son derece yüksek teknik gereklilikler uygulanıyor. Hidrolik testler başarıyla tamamlandı. Bu sonuç, montaj, kaynak ve devreye alma çalışmalarının kalitesinin güçlü bir göstergesi olmasının yanı sıra güç ünitesinin ilk kritikliğe ulaşması yolunda atılmış bir diğer adımdır."

Hidrolik testlerin sonucunda, VVER-1200 reaktör tesisinin tasarımında öngörülen kriterler karşılanmış oldu.

Kaynak: AA
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