Rosatom, Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünü 2026'da çalıştırmayı hedefliyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörünü çalıştırmaya çok yaklaştıklarını ve bu sürecin 2026'da başlaması için çalıştıklarını söyledi.

Likhachev, Belarus'un başkenti Minsk'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'deki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünü çalıştırmaya çok yaklaştıklarını belirten Likhachev, "Bu, tüm dünyanın takip ettiği devasa bir inşaat projesi. İlk nükleer yakıt demetinin reaktöre yüklenmesine adım adım yaklaşıyoruz. Bunun bu yıl gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Likhachev, Rosatom'un Rusya'daki projeleri için on binlerce, yurt dışındaki projelerin hayata geçirilmesi için ise her yıl yüz binlerce çalışana ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Rosatom Genel Müdürü, nükleer enerji alanına yeni giren ülkelerde de gelecek yıllarda nükleer teknolojilerin geliştirilmesi için milyonlarca yetişmiş insana ihtiyaç duyulacağını ifade etti.