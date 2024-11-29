Rosatom, Etiyopya'da Nükleer Merkez İçin Sözleşme İmzaladı

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Etiyopya'da Nükleer Araştırma ve Teknoloji Merkezi için fizibilite çalışması yapmak üzere sözleşme imzalandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sözleşme, Etiyopya'da bir Nükleer Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nin inşasına yönelik bir fizibilite çalışmasının ana aşamalarını tanımlıyor.

Rosatom ile Etiyopya Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Etiyopya'da Nükleer Araştırma ve Teknoloji Merkezi için fizibilite çalışması yapmak için anlaşmaya varıldı.

Sözleşme kapsamında, Rosatom, Etiyopya'nın enerji dışı sektörünü analiz etmek ve merkezin kilit tesislerinde kullanılabilecek teknolojiler için ekonominin çeşitli sektörlerinin ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere çalışmalara başlayacak. Ayrıca bu teknolojik çözümlerin potansiyel kullanıcılarının bir listesi hazırlanacak.

Gelecekte bu liste, Nükleer Araştırma ve Teknoloji Merkezi tabanlı ticari ürün ve hizmetler için bir pazar oluşturulmasını sağlayacak. Bir diğer önemli aşama, Nükleer Araştırma ve Teknoloji Merkezi için olası yerlerin belirlenmesi ve daha sonra merkezin inşası için yer seçimi kapsamında ön mühendislik araştırmaları olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Rosatom Enerji Projeleri AŞ İcra Direktörü Ilya Vergizaev, Afrika kıtasında nükleer ve radyasyon teknolojilerinin geliştirilmesi için yabancı ortaklarla çeşitli projeler ve ortak çözümler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "İmzalanan sözleşme ve Rosatom'un Etiyopya'da Nükleer Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nin fizibilite çalışması için münhasır çözüm sağlayıcı olarak atanması, ülkelerimizin uzun vadeli iş birliğini güçlendirme niyetini bir kez daha teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Etiyopya Yenilik ve Teknoloji Bakanı Belete Molla, iki ülkenin, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusundaki iş birliğini sürekli olarak geliştirdiğini kaydetti.