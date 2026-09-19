Rota Portföy Onbeşinci Serbest Fon yüzde 6,26 ile haftanın en çok kazandıranı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rota Portföy Onbeşinci Serbest Fon yüzde 6,26 ile haftanın en çok kazandıranı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi yüzde 6,26 ile Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon sağladı. Emeklilik fonlarında ise yüzde 1,83 getiriyle Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu haftanın en fazla kazandıranı oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 6,26 yükselişle Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,83 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,8540426,26

HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON9,0090115,69

PİRAMİT PORTFÖY SİRİUS HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,8017734,69

GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON2,1419494,51

AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON4,7001873,94

AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON1,5136743,53

GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON2,035623,28

STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,1128142,47

AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON1,6341462,39

AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4659,93642,39

Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3813161,83

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMTİA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0801251,01

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0560140,78

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5514270,75

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1016670,74

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0930090,72

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1014980,72

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0171170,71

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1035860,71

QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0952390,71

(Sürecek)

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de bir ilk Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu Türkiye'de bir ilk! Kilosu altın değerinde, yeni gelir kapısı oldu
İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Esad’ın cezaevi müdürüne ABD’de hapis şoku Şimdi hesap ödeme zamanı Esad'ın cezaevi müdürüne ABD'de hapis şoku! Şimdi hesap ödeme zamanı
Avcılar’da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü Avcılar'da yıkım sırasında 4 katlı bina, bitişikteki mağazanın üzerine çöktü
63 yaşına böyle girdi Biricik Suden’in formda görüntüsü dikkat çekti 63 yaşına böyle girdi! Biricik Suden'in formda görüntüsü dikkat çekti
Nijerya’da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü Salgın hastalık mı, toplu katliam mı Nijerya'da gözaltına alınan 37 kişi polis nezaretinde öldü! Salgın hastalık mı, toplu katliam mı?
12:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘İl Emri’ açıklaması
12:05
Okan Buruk’tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:09
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyonda 201 kişi gözaltına alındı
10:03
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi Hesap hareketleri şoke etti
Üç ilimizi mesken tutan kataloglu fuhuş çetesi! Hesap hareketleri şoke etti
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 12:54:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Rota Portföy Onbeşinci Serbest Fon yüzde 6,26 ile haftanın en çok kazandıranı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement