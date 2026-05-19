Ruble, Dolar Karşısında Güçleniyor
Ruble, Dolar Karşısında Güçleniyor

19.05.2026 13:38
Rus rublesi, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarak dolar karşısında değer kazandı.

Rus rublesi, uluslararası döviz piyasasında dolar karşısında Şubat 2023'ten bu yana en güçlü seviyesine çıktı.

Ruble bugün, dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,19 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi Şubat 2023'ten bu yana ilk defa 71 seviyesinin altına indi.

Moskova Borsası (MOEX) ise yüzde 0,27 değer kaybederek 2.660 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,27 değer kaybederek 1.158 puana düştü.

Analistler, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini uzatması ve Rusya ile Çin arasında yeni iş anlaşmalarına ilişkin beklentilerin ruble üzerinde olumlu etki yarattığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün başlayacak Çin ziyaretinde iki ülke arasında özellikle enerji alanındaki yeni olası anlaşmaları istişare etmesi bekleniyor.

Ruble, 1 Nisan'dan bu yana dolar karşısında yüzde 12, Çin yuanı karşısında ise yüzde 11 değer kazandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Tanju Özcan'ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
Mango kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
AK Parti'den Eser Yenenler ve "Gezen Oğlak" tepkilerine yanıt
