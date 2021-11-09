Ruminant ve kanatlı hayvanlarda doğru besleme çiftliklerin kazancını artırıyor

Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Uzman Veteriner Hekim Öğüt Köse, şirket olarak zengin içerikli premiks ürünleri Maxcare ile optimum hayvan performansını destekleyerek, çiftliklerin kazancını artırmak ve sektöre yüksek katma değer sunmak amacıyla var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Trouw Nutrition'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, kanatlı sektöründe son dönemde yaşanan döviz artışı, Kovid-19 pandemi süreci, Süveyş Kanalı'ndaki trafik aksaması, tedarik zincirinde tehdit oluşturabilecek aksaklıkların altını çizerek girdi maliyetlerinin ciddi oranda arttığını bildirdi.

Kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim için doğru hayvan besleme yöntemlerinin büyük önem taşıdığını belirten Köse, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayvan beslemede güvenilir kaynaklardan doğru premiks kullanımının en az yem kadar önemli olduğunu biliyoruz. Zengin içerikli premikslerimiz Maxcare HL ve AL ile dönemsel ve ırksal olarak ihtiyaçları eksiksiz karşılanan yumurtacı tavuklar, aynı zamanda gelişim ve üretim süreçleri boyunca kritik dönemlerde destekleniyor. Tüm mikrobesinleri içeren özel paketlerimiz ile yem üretimi sırasında kullanım kolaylığı sağlarken, doğabilecek kayıpları minimize ediyor ve daha stabil üretimi destekleyerek belirlenen besin maddelerinin kanatlı hayvanlara ulaşabilmesi için çalışıyoruz. Böylece Maxcare ile kanatlı hayvanların dengeli beslenmelerine ve maksimum performans göstermelerine yardımcı olarak hem daha sağlıklı hayvanlar yetişmesine hem de çiftliklerin çok daha kazançlı olmasına katkı sağlıyoruz."

Ruminant sektöründe artan maliyetler üreticiyi bir hayli zorlasa da sektörün kendi kendine büyüyebilen bir yapısı olduğunu aktaran Köse, "Hayvancılık sektöründe güçlü büyüme için kısa, orta ve uzun vadeli tarımsal politikalar belirlenmesi gerekiyor. Destekleme modelleri ve bölgesel kooperatifçilik yeniden düzenlenmeli. Trouw Nutrition olarak, sektöre ve ülke ekonomisine fayda sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz, Ar-Ge odaklı çalışmalarımız neticesinde çiftliklere ekonomik kazanç yaratacak ürünler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Maxcare, premium içeriği ile sektörde fayda/maliyet oranı en yüksek ürünlerden biri. Bu ürünümüz öncelikle verim kayıplarını önlemeyi amaçlıyor. Düzenli kullanıldığında verimlilik üzerine olumlu etkileri bulunuyor." ifadelerini kullandı.