Ruppur NGS'de Önemli Aşama Tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Bangladeş'te inşa ettiği Ruppur Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinde çalışmalar hızlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ruppur NGS'nin ilk ünitesinde önemli bir aşama tamamlandı. Ünitede soğuk ve sıcak fonksiyonel testlerin temel aşamalarından olan türbin bölmesindeki taze buharın boru hatlarından buhar boşaltılması işlemi başarıyla tamamlandı.

Buhar boşaltma işlemi, 2 megapascal (MPa) basınç ve 200 derece sıcaklıkta taze buhar kullanılarak gerçekleştirildi. Bu parametreler, tasarım gereklilikleri göz önüne alınarak seçilmiş ve boru hatlarının olası kalıntı nem, proses kirleticileri ve mekanik partiküllerden güvenilir şekilde temizlenmesini sağladı

İşlemin ardından, ana hatların son temizliğini sağlayacak ve ekipmanın operasyonel yük altında çalışma parametrelerini belirleyecek olan, artan taze buhar hacmiyle buhar boru hatlarından tekrarlanan tahliyeler yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Atomstroyexport AŞ'nin Bangladeş projelerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Alexey Deriy, şunları kaydetti:

"İşletmeye alma çalışmalarının bu aşaması tamamlandıktan sonra Ruppur NGS, birinci güç ünitesinin işletmeye alınması ve ardından elektrik şebekesine bağlanmasıyla ülkenin ekonomisi ve sanayisine ek enerji sağlayarak çok önemli bir adım atılmasına katkıda bulunacak. En yeni Rus VVER-1200 tasarımına göre inşa edilen Ruppur NGS'nin önümüzdeki on yıllar boyunca Bangladeş'e ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u kadar temiz enerji sağlaması bekleniyor."