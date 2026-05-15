Rus Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 0,2 Daraldı

Rus ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde senelik bazda yüzde 0,2 küçülerek 2023'ten bu yana ilk kez çeyreklik daralma kaydetti.

Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat), 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Rusya'nın GSYH'si yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,2 geriledi.

Bu veri, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının daha önce açıkladığı yüzde 0,3'lük daralma tahminine kıyasla daha olumlu gerçekleşti.

Rus ekonomisi son olarak 2023'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda küçülmüş, GSYH yüzde 0,8 gerilemişti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının aylık verilerine göre, ülkede GSYH ocakta yıllık bazda yüzde 1,8, şubatta yüzde 1,1 azalırken, martta yüzde 1,8 arttı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün ekonomiye ilişkin düzenlenen toplantıda, martta yaşanan toparlanmaya işaret ederek, "Başlayan olumlu dinamiğin güçlenmesi, daha fazla sektör ve alanı kapsaması yani ekonomik büyümenin daha sağlam ve sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Rus hükümeti ve Rusya Merkez Bankası, ülkede özellikle son 2 yıldır hızla yükselen enflasyon nedeniyle ekonominin soğuması için çeşitli adımlar atıyor.