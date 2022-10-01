Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına artık izin verilmeyecek.

Kaynak: AA

DOST Partisi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı - Son Dakika

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