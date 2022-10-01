Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı - Son Dakika
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Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı

01.10.2022 19:00
Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı

Rus hükümeti, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasakladı.

Rus hükümeti, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasakladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına artık izin verilmeyecek.

Çeşitli gıda, giyim ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzemeler yasaktan muaf tutuldu.

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almıştı.

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Kaynak: AA

DOST Partisi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, kara yolu taşımacılığında dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı - Son Dakika

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