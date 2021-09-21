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Rus rublesinin 2024'e kadar dolar karşısında zayıflaması bekleniyor - Son Dakika

Rus rublesinin 2024'e kadar dolar karşısında zayıflaması bekleniyor

21.09.2021 16:07
Rus rublesinin 2024'e kadar dolar karşısında zayıflaması bekleniyor, System.String[]

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu yılın sonu, 2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu yılın sonu, 2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz." dedi.

Reşetnikov, Moskova'da düzenlenen hükümet toplantısında, Rus rublesinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rublenin, hükümet ve vatandaşların döviz alımları nedeniyle zayıfladığını ifade eden Reşetnikov, "Rublenin, döviz kurunun gereğinden fazla zayıf olduğunu düşünüyoruz. Bütçe kuralı çerçevesinde döviz alımındaki artışın yanı sıra yerleşiklerin aktif döviz varlıkları nedeniyle ruble zayıfladı." diye konuştu.

Bu yıl ithalatta yaşanan artış ve uluslararası yatırımcı davranışlarının önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Reşetnikov, "Bu yılın sonu, 2022'nin başına kadar bir güçlenme, ardından 2023'ten itibaren ise kademeli bir şekilde zayıflamasını bekliyoruz." dedi.

Reşetnikov, ruble/dolar paritesinin 2022'de 72,1, 2024'te ise zayıflayarak 73,6 seviyesine gelmesini beklediklerini kaydetti.

Döviz, Rusya, dolar, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rus rublesinin 2024'e kadar dolar karşısında zayıflaması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rus rublesinin 2024'e kadar dolar karşısında zayıflaması bekleniyor - Son Dakika
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