Rus Sağlık Şirketleri Expomed Eurasia Fuarı\'nda Yer Alacak

Rus sağlık şirketleri, İstanbul'da düzenlenecek Expomed Eurasia Fuarı'nda yer alacak.
Rusya İhracat Merkezi'nden (REC) yapılan açıklamada, çok sayıda Rus sağlık şirketinin Expomed Eurasia Fuarı'nda ürünlerini tanıtmaya hazırlandığı belirtildi.
Şirketler arasında medikal cihaz, ekipman ve teknoloji üreticilerinin de bulunacağı ifade edilen açıklamada, Rus ihracatçı ve yetkililerin fuar kapsamında çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenleyeceği kaydedildi.
Sağlık ve medikal malzeme fuarı Expomed Eurasia, 25-27 Nisan'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
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