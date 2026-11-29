Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkenin iç piyasasındaki akaryakıt arzını artırmak için ithalatı ve yurt içi üretimi artırmayı planladıklarını söyledi.

Novak, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının akaryakıt piyasasına etkilerini değerlendirdi.

Rusya'nın hem komşu hem de diğer ülkelerden akaryakıt ithalatını artırmayı planladığını belirten Novak, yurt içi üretimin artırılması için de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Novak, ülkedeki akaryakıt arzına ilişkin, "Açık var ancak henüz hissedilmiyor. İlave tedarik sağlayarak ve onarım çalışmalarını erteleyerek durumun üstesinden geliyoruz." dedi.

Küresel enerji piyasalarında da arz ve talep dengesizliği yaşandığına işaret eden Novak, Basra Körfezi ülkelerinden günlük yaklaşık 4 milyon varil petrolün dünya piyasalarına ulaşamadığını söyledi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerindeki ticari petrol stoklarının 184 milyon varil azaldığını belirten Novak, söz konusu gelişmelerin petrol fiyatlarına da yansıdığını ifade etti.

Novak, ihtiyaç duyulması halinde OPEC+ ülkelerinin piyasayı dengelemek için ilave tedbirler alabileceğini, grubun 2027'deki üretim kotalarının ise haziranda düzenlenecek bakanlar toplantısında belirlenmesinin planlandığını dile getirdi.