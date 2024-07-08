Rusya Başbakan Yardımcısı, yakıt fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için talimat verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya Başbakan Yardımcısı, yakıt fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için talimat verdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede yakıt fiyatlarındaki artışın kontrol altında tutulması için Rusya Enerji Bakanlığı ve Federal Rekabet Servisi'ne talimat verdi. Benzin ve motorine yönelik talebin mevsimsel etkiler nedeniyle arttığı belirtilirken, fiyat artışının enflasyon oranının altında kaldığı ifade edildi. Novak ayrıca, yakıtın zamanında ulaştırılması ve petrol şirketlerine tank filosu sağlanması konularının da çözülmesi talimatını verdi.

08.07.2024 15:27
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede yakıt fiyatlarındaki artışın kontrol altında tutulması için Rusya Enerji Bakanlığı ve Federal Rekabet Servisi'ne talimat verdi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, benzin ve motorine yönelik talebin mevsimsel etkiler nedeniyle arttığına işaret edildi.

Yakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon oranının altında kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Novak, ülkedeki yakıt fiyatlarındaki artışın kontrol altında tutulması için Rusya Enerji Bakanlığı ve Federal Rekabet Servisi'ne talimat verdi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Novak'ın bölgelere yakıtın demir yoluyla zamanında ulaştırılması ve petrol şirketlerine tank filosu sağlanması konularının çözülmesi talimatını da verdiği kaydedildi.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Yaşanan fiyat artışları nedeniyle ülkede hükümet, zaman zaman yakıt ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

Kaynak: AA

Enerji Bakanlığı, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Başbakan Yardımcısı, yakıt fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için talimat verdi - Son Dakika

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