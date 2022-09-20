Gelecek yıl bütçe gelirlerinin 26 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran Mişustin, "Bütçe açığı da GSYH'nin yüzde 2'sine denk gelen 3 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşecek. Açığı önemli oranda borçlanmayla kapatmayı planlıyoruz." dedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bütçe açığının 2023'te 3 trilyon ruble (yaklaşık 50 milyar dolar) ile GSYH'nin yüzde 2'si seviyesinde gerçekleşmesinin planlandığını açıkladı.

Kaynak: AA

Moskova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rusya'da bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor - Son Dakika

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