Rusya, Benzin İhracatını Ekim Ayı Sonuna Kadar Kısıtlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya, Benzin İhracatını Ekim Ayı Sonuna Kadar Kısıtlıyor

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, ağustosta başlayan benzin ihracatı kısıtlamasının ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı. Sorokin, gelecek aylarda yakıt pazarında sorun yaşanmaması için ihracat yasağının devam edeceğini belirtti. Motorine yönelik bir yasağın ise gündemde olmadığı ifade edildi.

31.07.2024 13:23
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Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, ağustosta başlayan benzin ihracatı kısıtlamasının ekim ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.

Sorokin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, ülkesinin yakıt pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Gelecek aylarda yakıt pazarında sorun yaşanmasını istemediklerini vurgulayan Sorokin, "Bu nedenle ağustosa yönelik benzin ihracat yasağı kaldırılmayacak. Ayrıca, eylül ve ekim aylarında ihracatın sınırlandırılmasına yönelik prensip olarak bir karar aldık." dedi.

Sorokin, motorine yönelik bir yasağın ise gündemde olmadığını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın 1 Ağustos'tan itibaren tekrar devreye gireceğini bildirmişti.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı.

Fiyat artışları dolayısıyla hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya, Benzin İhracatını Ekim Ayı Sonuna Kadar Kısıtlıyor - Son Dakika

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