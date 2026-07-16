Rusya Bütçesini Genişletti - Son Dakika
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Rusya Bütçesini Genişletti

16.07.2026 16:48
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Rusya, 2026 bütçesinde harcamaları 1 trilyon ruble artırarak bütçe açığını yükseltti.

Rusya Maliye Bakanlığı, 2026 federal bütçesine ilişkin harcama planını yaklaşık 1 trilyon ruble (yaklaşık 12,8 milyar dolar) artırdı, bütçe açığı beklentisini de yükseltti.

Rus hükümetinin "Elektronik Bütçe" sisteminde güncellenen verilere göre, federal bütçe harcamalarının yıl sonunda 44,07 trilyon rubleden 45,11 trilyon rubleye çıkması öngörülüyor.

Bütçe gelir tahmini 40,28 trilyon rublede korundu. Böylece planlanan bütçe açığı 3,79 trilyon rubleden 4,83 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, haziran ayı başında yaptığı açıklamada, bütçedeki bazı detayların güncelleneceğini ve bütçe açığının mevcut plana kıyasla "bir miktar" artacağını söylemişti.

Rusya'nın federal bütçe açığı, bu yılın ocak-haziran döneminde 5,73 trilyon rubleye (yaklaşık 75,5 milyar dolar) ulaşmıştı.

Ülkenin bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde arttı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Bütçesini Genişletti - Son Dakika

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