Rusya'da dijital ruble dönemi başlıyor - Son Dakika
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Rusya'da dijital ruble dönemi başlıyor

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Rusya Merkez Bankası, 1 Eylül'den itibaren büyük banka ve perakende şirketlerinin dijital ruble ile ödeme ve transfer altyapısını kullanıma açacağını duyurdu. Vatandaşlar aylık 300 bin rubleye kadar dijital ruble hesabına para aktarabilecek; işletmelere sınırlama getirilmedi. Dijital ruble, nakit ve banka rublesiyle aynı değerde olacak.

Rusya'da büyük bankalar ve perakende şirketleri, yarından itibaren dijital rubleyle ödeme ve transfer yapılmasına imkan sağlayacak.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkede dijital rublenin 1 Eylül'de yaygın kullanıma açılacağı kaydedildi.

Ülkedeki en büyük bankalar ile perakende şirketlerinin dijital rubleyle işlemler için altyapılarını kullanıma açacağına işaret edilen açıklamada, vatandaşların sisteme katılan bankaların mobil uygulamaları üzerinden dijital ruble hesabı açabileceği belirtildi.

Vatandaşların, banka hesaplarından dijital ruble hesaplarına ayda 300 bin rubleye kadar para aktarabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, işletmeler için herhangi bir sınırlama olmayacağı kaydedildi.

Rusya Merkez Bankasının ihraç ettiği ve kripto para niteliği taşımayan dijital ruble, ulusal paranın üçüncü biçimi olarak nakit ve banka hesaplarındaki rubleyle aynı değerde olacak.

Dijital rublenin yabancı merkez bankalarının dijital para sistemleriyle bağlantılı kullanılmasına yönelik çalışmalar yürüten Rusya Merkez Bankası, uluslararası ödemelerde aracı kurumlara bağımlılığı, maliyetleri ve yaptırım risklerini azaltmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği, 23 Nisan'da kabul ettiği 20. yaptırım paketinde dijital rubleyle işlemleri yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da dijital ruble dönemi başlıyor - Son Dakika

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