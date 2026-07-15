Rusya'da Dizel İhracatı Yasaklandı - Son Dakika
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Rusya'da Dizel İhracatı Yasaklandı

15.07.2026 15:02
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Rusya, iç piyasada dizel yakıt arzını artırmak için ihracatı yasakladı. Tarım ve taşımacılığa öncelik verildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, hükümetin dizel yakıt ihracatına yönelik yasak kararının iç piyasadaki yakıt arzını artırdığını söyledi.

Novak, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, tarım üreticilerinin hasat çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli tüm dizel yakıt miktarlarının bölgelere sevk edileceğini belirtti.

Gıda ürünlerini perakende zincirlerine taşıyan araçlara yakıt tedarikine de öncelik verildiğini vurgulayan Novak, "Hükümetin geçen hafta aldığı dizel ihracatını yasaklama kararının ardından iç piyasa dizel yakıtla doluyor." dedi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Rus hükümeti, 8 Temmuz'da aldığı kararla, dizel yakıt ihracatını 31 Temmuz'a kadar yasaklamıştı.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere yaklaşık 40 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Tarım, Rusya, Dünya, Son Dakika

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