Rusya'da internet alışveriş hacmi ocak-eylülde 10,85 trilyon rubleye ulaştı - Son Dakika
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Rusya'da internet alışveriş hacmi ocak-eylülde 10,85 trilyon rubleye ulaştı

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Rusya'da internet üzerinden alışveriş hacmi bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 10,85 trilyon rubleye (yaklaşık 131 milyar dolar) ulaştı. AKİT Başkanı Artyom Sokolov, alışveriş yapan kişi sayısında önemli artış olmasa da yeni teknolojiler sayesinde sektörün büyüdüğünü söyledi.

Rusya'da internet üzerinden yapılan alışverişlerin hacmi, bu yılın ocak-eylül döneminde yaklaşık 10,85 trilyon rubleye (yaklaşık 131 milyar dolar) ulaştı.

Rusya İnternet Ticareti Şirketleri Birliği (AKİT) Başkanı Artyom Sokolov, Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede elektronik ticaretin büyümeye devam ettiğini belirtti.

Geçen yıl internet üzerinden yapılan alışverişlerin hacminin 13,2 trilyon rubleye ulaştığını anımsatan Sokolov, bu yılın ilk 9 ayında ise söz konusu rakamın yaklaşık 10,85 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Sokolov, internetten alışveriş yapanların sayısında önemli bir artış yaşanmamasına rağmen yeni teknolojiler sayesinde sektörün büyümeyi sürdürdüğünü ve alışverişlerin büyük bölümünün çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

AKİT verilerine göre, Rusya'da internet üzerinden yapılan alışverişlerin hacmi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artarak 7,2 trilyon rubleye çıkmıştı.

Rusya'nın en büyük e-ticaret platformları arasında yer alan Wildberries ve Ozon'un lojistik merkezlerine bu yıl düzenlenen insansız hava aracı saldırıları nedeniyle bazı bölgelerde sevkiyatlar aksarken ürün teslimatlarında da gecikmeler yaşanmıştı.

Kaynak: AA
AlışverişTeknolojiEkonomiEylülRusyaSon Dakika

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