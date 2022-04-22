Rusya'da ithalat-ihracat istatistikleri "geçici bir süre" yayınlanmayacak - Son Dakika

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) Başkanı Vladimir Bulavin, ülkedeki ithalat-ihracat istatistiklerinin geçici bir süre yayımlanmayacağını duyurdu.

Bulavin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın ithalat-ihracat istatistiklerinin yayınlanmayacağını söyledi.

Bu kararı desteklediğine işaret eden Bulavin, "Yanlış öngörülere, spekülasyonlara ve tutarsızlıklara mahal vermemek adına bu kararı destekliyorum. Bu karar geçici bir önlemdir." dedi.

Rusya'nın ithalat-ihracatına yönelik son istatistikler ocak ayında yayınlanmıştı.

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan araştırmada, ülke ihracatının bu yıl yüzde 12 gerileyerek 484 milyar dolara, ithalatının da yüzde 30 gerileyerek 266 milyar dolara düşmesinin beklendiği bildirmişti.