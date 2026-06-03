Rusya'da Otomobil Satışları Yüzde 9 Arttı - Son Dakika
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Rusya'da Otomobil Satışları Yüzde 9 Arttı

03.06.2026 15:10
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Yüksek kredi maliyetlerine rağmen Rusya'da otomobil satışları 5 ayda 552 bin 200'e ulaştı.

Rusya'da sıfır otomobil satışları, yüksek kredi maliyetlerine rağmen yılın ilk 5 ayında yıllık bazda yüzde 9 artarak 552 bin 200'e ulaştı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, Rusya'da yeni otomobil satışlarının yılın 5 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 552 bin 200'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede Şubat 2022'ye kadar pazar lideri konumunda bulunan Batılı otomotiv şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini duyurmuştu. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Rus hükümeti, Çinli şirketlerin pazarı ele geçirmesi nedeniyle ülkede satış yapılabilmesi için yerli üretim gibi şartlar yürürlüğe koymaya başladı. Öte yandan Rusya vatandaşları, Batılı şirketlerin otomobillerine paralel ithalat yöntemiyle hala erişim sağlayabiliyor.

Kaynak: AA

Politika, Otomobil, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Otomobil Satışları Yüzde 9 Arttı - Son Dakika

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