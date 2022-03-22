Rusya'da "siber ordu" kurulması teklif edildi - Son Dakika
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Rusya'da "siber ordu" kurulması teklif edildi

22.03.2022 17:31
Rusya'da "siber ordu" kurulması teklif edildi

Rusya'da yazılımcıların yabancı şirketlere gitmelerini önlemek ve istihdam yaratmak amacıyla "siber ordu" kurulması teklif edildi.

Rusya'da yazılımcıların yabancı şirketlere gitmelerini önlemek ve istihdam yaratmak amacıyla "siber ordu" kurulması teklif edildi.

Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Vasiliy Şpak, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, yaptırımların uygulandığı Rus bilişim sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın siber alanda askeri bir yapı kurması gerektiğini belirten Şpak, "Devletin güvenlik ve savunma amaçlı bir siber ordu kurması son derece doğru olur. Böylelikle yazılımcılara istihdam sağlamış oluruz. Hem profesyonel anlamda hem de vatanseverlik anlamında kendilerini geliştirmiş olurlar." dedi.

Şpak, böyle bir adımın, yazılımcıların yabancı şirketlerde çalışma isteklerini de azaltacağını savunarak, "Böyle bir adım atılırsa, vatanlarını yüksek maaşlı yabancı şirketler için bırakıp gitmeden önce 10 defa düşüneceklerini umuyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın yaptırımlara karşı kapsamlı bir siber saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Biden'ın suçlamasını reddederek, "Rusya, ABD dahil Batı ülkelerinin birçoğu gibi devlet düzeyinde haydutluk yapmıyor." ifadesini kullanmıştı.

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İstihdam, Ticaret, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'da 'siber ordu' kurulması teklif edildi - Son Dakika


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