Rusya'da enflasyon ağustosta yavaşlama gösterdi - Son Dakika
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Rusya'da enflasyon ağustosta yavaşlama gösterdi

09.09.2022 19:26
Rusya'da enflasyon ağustosta yavaşlama gösterdi

Rusya'da yıllık enflasyon ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,1'den yüzde 14,3'e düştü.

Rusya'da yıllık enflasyon ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,1'den yüzde 14,3'e düştü.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı ağustosta yıllık bazda yüzde 15,77 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 15,51 artarken, hizmet ürünlerinin fiyatı yüzde 10,45 yükseldi.

Rusya'da yıllık enflasyon da ağustosta bir önceki aya göre yüzde 15,1'den yüzde 14,3'e geriledi.

Rusya Merkez Bankasının tahminlerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranının 2022'de yüzde 12 ila yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da enflasyon ağustosta yavaşlama gösterdi - Son Dakika

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