Rusya'da yıllık enflasyon da ağustosta bir önceki aya göre yüzde 15,1'den yüzde 14,3'e geriledi.

Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rusya'da enflasyon ağustosta yavaşlama gösterdi - Son Dakika

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