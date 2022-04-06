Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

06.04.2022 19:48
Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 16,7 ile Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 16,7 ile Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 26 Mart-1 Nisan'ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.

Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı yüzde 0,99 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 0,99 puan artarak Mart 2015'ten bu yana ilk defa yüzde 16,7'e çıktı.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.

YORUMLAR
500
BM: Ukrayna'da en az 1563 sivil öldü, 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti BM: Ukrayna'da en az 1563 sivil öldü, 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 5 Nisan 2022

Enflasyon, Nisan, Rusya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:38 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Savaşın yıllarca sürebileceğini anlamalıyız
19:37 Stephen Hawking'in kıyamet senaryosuyla ilgili ürküten gelişme
19:19 Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu!
19:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 muhalefet liderine Macaristan benzerliği göndermesi!
18:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi ile ilgili konuştu: Alım gücünü eskisinden de yukarı çıkaracağız
18:30 Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir
18:22 Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi
17:58 Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olup olmadığı kararını verdi!
17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 19:54:27. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement