Rusya'da yıllık enflasyon da temmuzda bir önceki aya göre yüzde 15,9'dan yüzde 15,1'e geriledi.

Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Rusya'da enflasyon temmuzda yavaşlama gösterdi - Son Dakika

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