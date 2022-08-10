Rusya'da enflasyon temmuzda yavaşlama gösterdi - Son Dakika
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Rusya'da enflasyon temmuzda yavaşlama gösterdi

10.08.2022 19:27
Rusya'da enflasyon temmuzda yavaşlama gösterdi

Rusya'da yıllık enflasyon temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 15,9'dan yüzde 15,1'e düştü.

Rusya'da yıllık enflasyon temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 15,9'dan yüzde 15,1'e düştü.

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı temmuzda yıllık bazda yüzde 16,8 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 16,5 artarken, hizmet ürünlerinin fiyatı yüzde 10,8 yükseldi.

Rusya'da yıllık enflasyon da temmuzda bir önceki aya göre yüzde 15,9'dan yüzde 15,1'e geriledi.

Rusya Merkez Bankasının tahminlerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranının 2022'de yüzde 12 ila yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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