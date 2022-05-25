Rusya'dan tahıl krizinin çözümü için "yaptırımları kaldırın" önerisi - Son Dakika
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Rusya'dan tahıl krizinin çözümü için "yaptırımları kaldırın" önerisi

25.05.2022 14:11
Rusya'dan tahıl krizinin çözümü için "yaptırımları kaldırın" önerisi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, "Gıda sorunu, Rusya'nın ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, "Gıda sorunu, Rusya'nın ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor." dedi.

Rudenko, Ukrayna'daki tahıl ürünlerinin savaş nedeniyle sevk edilememesi ve bu nedenle derinleşen küresel gıda sorununa ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Rusya'nın, gıda konusunu bir silah olarak kullandığına" yönelik suçlamasını değerlendiren Rudenko, "Tüm sorunlara barış yoluyla çözüm arayan herkesle görüşmeye hazırız. Von der Leyen'in açıklamasını kendi vicdanına bırakıyorum." diye konuştu.

Gıda sorununun kapsamlı bir yaklaşımla çözülebileceğini belirten Rudenko, "Gıda sorunu, Rusya'nın ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor. Ayrıca, Ukrayna'nın, gemilerin bulunduğu limanlarındaki mayınları temizlemesi gerekiyor. Rusya, insanı koridor dahil gerekli tüm yardımı vermeye hazır." dedi.

Rudenko, 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda tahıl ve buğday gibi ürünlerde yaşanan kıtlığın çözümü için Rusya'ya yönelik ihracat yasaklarının kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Rusya ve Ukrayna, küresel buğday ihracatında yaklaşık yüzde 30 paya sahip.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 19 Mayıs'ta, Ukrayna'da limanların açılmaması halinde "kıtlık ve zorunlu kitlesel göç" yaşanabileceği uyarısı yapmıştı.

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Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Ukrayna, Savaş, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'dan tahıl krizinin çözümü için 'yaptırımları kaldırın' önerisi - Son Dakika


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