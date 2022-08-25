Putin: "Yaratılan sorunlara rağmen petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor" - Son Dakika
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Putin: "Yaratılan sorunlara rağmen petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor"

25.08.2022 14:22
Putin: "Yaratılan sorunlara rağmen petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisindeki göstergelerin istikrarlı hale geldiğini belirterek, "Bize karşı kötü niyetlilerin ve kıskançların yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz doğru hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisindeki göstergelerin istikrarlı hale geldiğini belirterek, "Bize karşı kötü niyetlilerin ve kıskançların yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz doğru hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor." dedi.

Putin, başkent Moskova'da Federal Vergi Servisi (FNS) Başkanı Danil Yegorov ile gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın enerji ihracatındaki gelirlerinin artmaya devam ettiğine işaret eden Putin, "Bize karşı kötü niyetli ve kıskançların yaratmaya çalıştığı sorunlara rağmen, bütçemiz doğru hızda doluyor, petrol ve doğal gaz gelirlerimiz artıyor. Özellikle de iyi olan, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerimizin de artıyor olmasıdır." diye konuştu.

Putin, ülke ekonomisindeki göstergelerin istikrarlı bir hale geldiğini kaydederek, "Bence bütün bunlar ekonomik göstergelerin en azından şimdilik istikrara kavuştuğunu gösteriyor. Riskleri anlıyoruz, orta vadede bu risklerin yaşanabileceğini görüyoruz, onlar hala ortadan kalkmadı, tüm bunlar çok net." ifadelerini kullandı.

Yegorov da Rusya'nın federal bütçesindeki vergi gelirlerinin bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 16,9 trilyon rubleye (yaklaşık 284 milyar dolar) çıktığını söyledi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Putin: 'Yaratılan sorunlara rağmen petrol ve gaz gelirlerimiz artıyor' - Son Dakika

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