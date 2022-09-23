Rusya altyapı için 400 milyar ruble harcayacak - Son Dakika
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Rusya altyapı için 400 milyar ruble harcayacak

23.09.2022 14:19
Rusya altyapı için 400 milyar ruble harcayacak

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Birinci Yardımcısı İlya Torosov, bu yıl altyapı projeleri için Ulusal Refah Fonu'ndan 400 milyar ruble (yaklaşık 7 milyar dolar) harcanacağını bildirdi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Birinci Yardımcısı İlya Torosov, bu yıl altyapı projeleri için Ulusal Refah Fonu'ndan 400 milyar ruble (yaklaşık 7 milyar dolar) harcanacağını bildirdi.

Torosov, Kazan şehrinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin petrol ve doğal gaz ihracatından elde ettiği gelirlerden oluşan Ulusal Refah Fonu'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki mali istikrarın korunması için fondan bu yıl için 535 milyar ruble ayrıldığını anlatan Torosov, "400 milyar ruble ise bu yıl altyapı projeleri için harcanacak." dedi.

Ülkenin uluslararası rezervlerinin bir kısmını oluşturan Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler ağustos itibarıyla 11,9 trilyon ruble düzeyindeydi.

Rusya Maliye Bakanlığı tahminlerine göre, 2025'e kadar ülke ekonomisi için yaklaşık 90 trilyon ruble yatırım yapılması planlanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya altyapı için 400 milyar ruble harcayacak - Son Dakika

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