Rusya'da işsizliğin artması bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da işsizliğin artması bekleniyor

05.08.2022 14:09
Rusya'da işsizliğin artması bekleniyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkede işsizliğin yüzde 3,9 ile rekor düzeyde düşük seyrettiğini belirterek, "Sonbaharda maalesef bu düşük seviyeden uzaklaşacağız. Ancak durum kontrol edilebilir olacaktır.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülkede işsizliğin yüzde 3,9 ile rekor düzeyde düşük seyrettiğini belirterek, "Sonbaharda maalesef bu düşük seviyeden uzaklaşacağız. Ancak durum kontrol edilebilir olacaktır." dedi.

Reşetnikov, Rusya'nın Yekateringburg şehrinde bölge yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisindeki durumun beklenenden daha iyi bir durumda olduğunu anlatan Reşetnikov, "Haziranda özellikle tarım ve madencilik sektörleri ekonominin bel kemiğini oluşturdu. İç talebe yönelik sanayiler genel olarak daha çok özgüvene sahipler." diye konuştu.

Küresel ihracat ve ithalat zincirlerine eklemli sektörlerin ise ciddi bir baskı altında olduklarına işaret eden Reşetnikov, "Toptan ticaret, nakliye ve inşaat sektörleri zarar gördü. Tüketici faaliyetleri ise düşük olmasına rağmen toparlanıyor." dedi.

Reşetnikov, son iki ayın işsizlik rakamlarının rekor düzeyde düşük olduğunu vurgulayarak, "İşsizlik yüzde 3,9'la tarihin en düşük seviyesinde. Sonbaharda maalesef bu düşük seviyeden uzaklaşacağız. Ancak durum kontrol edilebilir olacaktır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Konfeksiyon Makineleri Fuarı kapılarını açtı Konfeksiyon Makineleri Fuarı kapılarını açtı NATO'dan Rusya'ya karşı uyarı NATO'dan Rusya'ya karşı uyarı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da işsizliğin artması bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:56:16. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da işsizliğin artması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement