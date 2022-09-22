Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'daki bölgeleri korumak için nükleer silah kullanabileceğini söyledi - Son Dakika
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Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'daki bölgeleri korumak için nükleer silah kullanabileceğini söyledi

22.09.2022 14:20
Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'daki bölgeleri korumak için nükleer silah kullanabileceğini söyledi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da Donbas ve bazı bölgelerin Rusya'ya dahil edileceğini belirterek, "Bu bölgelerin savunması için sadece seferberlik imkanları değil, aynı zamanda stratejik nükleer silahların da dahil olduğu Rus silahları kullanılabilir.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da Donbas ve bazı bölgelerin Rusya'ya dahil edileceğini belirterek, "Bu bölgelerin savunması için sadece seferberlik imkanları değil, aynı zamanda stratejik nükleer silahların da dahil olduğu Rus silahları kullanılabilir." dedi.

Medvedev, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını değerlendirdi.

Söz konusu konuşmaya ilişkin üç sonucun bulunduğunu ifade eden Medvedev, "Birincisi, referandum olacak, Donbas cumhuriyetleri ve diğer bölgeler Rusya'ya dahil edilecek. İkincisi, dahil edilen tüm bölgelerdeki savunma imkanları Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlendirilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Medvedev, söz konusu bölgelerin savunmasında nükleer silahların da kullanılabileceğini belirterek, "Üçüncüsü, bu bölgelerin savunması için sadece seferberlik imkanları değil, aynı zamanda stratejik nükleer silahların da dahil olduğu Rus silahları kullanılabilir." dedi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde, Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül tarihlerinde referandum yapılacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Donbas, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'daki bölgeleri korumak için nükleer silah kullanabileceğini söyledi - Son Dakika

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