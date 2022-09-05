Rusya petrol ve gaz ihracatından eylülde ilave 403 milyar ruble gelir hedefliyor

Yaptırımlar nedeniyle çeşitli bütçe kurallarının geçici olarak dondurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle ilave gelirlerin döviz veya altın alımında kullanılmayacağına işaret edildi.

Rusya Maliye Bakanlığı , artan enerji fiyatları sayesinde petrol ve doğal gaz ihracatından eylülde 403 milyar ruble (yaklaşık 6,7 milyar dolar) ilave bütçe geliri hedefliyor.

Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

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