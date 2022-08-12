Rusya Merkez Bankası: Küresel ekonomide 2008'e benzer bir krizin yaşanabilir - Son Dakika
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Rusya Merkez Bankası: Küresel ekonomide 2008'e benzer bir krizin yaşanabilir

12.08.2022 14:26
Rusya Merkez Bankası: Küresel ekonomide 2008'e benzer bir krizin yaşanabilir

Rusya Merkez Bankası, küresel ekonomide 2007-2008 krizine benzer ölçekte finansal bir krizin yaşanabileceğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankası, küresel ekonomide 2007-2008 krizine benzer ölçekte finansal bir krizin yaşanabileceğini bildirdi.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, yaptırımların gölgesindeki ülke ekonomisine ilişkin gelecek üç yılı kapsayan ve üç farklı senaryoyu temel alan tahminlere yer verildi.

Temel senaryoda, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 6 ila 8 arasında küçüleceğinin belirtildiği raporda, ekonominin gelecek yıl da yüzde 4 ila 6 küçüleceği, 2024 ve 2025'te ise yüzde 1,5 ila 2,5 arasında büyüyeceği kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasında ana hedefin enflasyonu yüzde 4 seviyesinde tutmak olduğuna işaret edilen raporda, söz konusu enflasyon hedefine 1,5 yıl içerisinde ulaşılacağı ve faiz oranında da buna göre değişikliklerin yapılacağı vurgulandı.

Şubatta yüzde 20 seviyesine çıkarılan faizin temmuz sonunda yüzde 8 seviyesine çekildiğinin anımsatıldığı raporda, ülkedeki faiz oranının 2025 yılında yüzde 5 ila 6 seviyesinde olmasının beklendiğine vurgu yapıldı.

Raporda, "Küresel kriz" başlıklı negatif senaryo değerlendirmelerine de yer verildi.

Buna göre, küresel ekonomide 2008 krizine benzer bir krizin yaşanabileceğine işaret edilen raporda, "Küresel ekonomide 2007-2008 krizine benzer ölçekte ekonomik ve finansal bir kriz başlayabilir. Böyle bir küresel krizin başlaması, Rus ihracatına uygulanan kısıtlamaların şiddetinin korunmasına yol açabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, küresel bir krizin yaşanması halinde yüksek enflasyonun sürekli hale geleceği, sonuç olarak resesyonun yaşanacağı ve Rusya'ya yönelik yaptırımların artacağı öngörüsünde bulunuldu.

Pozitif senaryonun da "Hızlandırılmış uyum" başlığıyla değerlendirildiği raporda, bu durumda ülkedeki enflasyonun 2024'te yüzde 4 seviyesine ineceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya Merkez Bankası: Küresel ekonomide 2008'e benzer bir krizin yaşanabilir - Son Dakika

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