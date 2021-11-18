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Rusya Merkez Bankası'ndan gıda enflasyonu uyarısı - Son Dakika

Rusya Merkez Bankası'ndan gıda enflasyonu uyarısı

18.11.2021 12:50
Rusya Merkez Bankası'ndan gıda enflasyonu uyarısı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkede enflasyon sorununa müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Gıda fiyatlarında enflasyon maalesef çift haneli seviyelere çıktı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, ülkede enflasyon sorununa müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Gıda fiyatlarında enflasyon maalesef çift haneli seviyelere çıktı. Eğer enflasyonu düşürmezsek, halkın en kırılgan kesimi zarar görecek." dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, ülkede artışını sürdüren enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'da enflasyonun dört yıl boyunca yüzde 4 seviyesinde gerçekleştiğine işaret eden Nabiullina, "Enflasyon şimdi iki kat arttı. Gıda fiyatlarında enflasyon maalesef çift haneli seviyelere çıktı." diye konuştu.

Enflasyona müdahale etmek zorunda olduklarının altını çizen Nabiullina, "Bir grubun geliri ne kadar azsa, tüketiminde gıdanın payı o kadar artar ve bu da enflasyonun önce o grubu vurduğu anlamına gelir. Eğer enflasyonu düşürmezsek, halkın en kırılgan kesimi zarar görecek." dedi.

Gıda fiyatlarının, sadece hasat ve küresel fiyatlardan ötürü artmadığına işaret eden Nabiullina, "Rusya'ya gelen göçmenlerin sayısındaki düşüş nedeniyle tarım sektöründe artan maliyetler de önemli bir etken." ifadesini kullandı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, enflasyonun artmasını önlemek zorunda olduklarını belirterek, "Bu nedenle, faiz oranında gelecek toplantılarda ilave artırımları değerlendireceğiz. İnsanların güvenini kaybetmemek için enflasyonu hedef seviyeye geri döndürmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,13'e çıkarak, şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Rusya Merkez Bankası, Enflasyon, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya Merkez Bankası'ndan gıda enflasyonu uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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